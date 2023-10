Unfall in Voerde Radfahrer verletzt – Autofahrer flüchtet

Der 29-jähriger Voerder war an besagtem Montagmorgen gegen 6.52 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Heideweg in Richtung der Straße Am Industriepark unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Heideweg/ Am Industriepark überholte ihn eine silberne Limousine in gleicher Richtung und touchierte dabei den Lenker des Fahrrades. Der Voerder stürzte und verletzte sich hierbei leicht.