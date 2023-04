Unsere Woche Regel Nummer 1: Rücksichtnahme

Umgekehrt erlebt man als Autofahrer, dass sich so mancher, der auf zwei Rädern unterwegs ist, nicht zwingend an Verkehrsregeln gebunden fühlt. Da wird mit dem Handy telefoniert, der Radweg gegen Fahrtrichtung genutzt, eine rote Ampel ignoriert. Die Kreispolizei Wesel hat zu einem ihrer Schwerpunkte ihrer Präventivarbeit gemacht, Verkehrsunfälle mit Rad- und Pedelecfahrern zu bekämpfen. Dabei greift sie rigoros durch, „lauert“ an Schulwegen, verteilt Knöllchen. Wer Pech hat, verdient sich einen Punkt in Flensburg. Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass der sprichwörtlich „erhobene Zeigefinger“ nicht die gewünschte nachhaltige Wirkung erzielt habe, sagt die Polizei.