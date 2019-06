Kollision auf der Kreuzung : Unfall mit mehreren Verletzten auf der Hünxer Straße

Dinslaken Ein Unfall mit mehreren Verletzten hat sich am Sonntagnachmittag auf der Hünxer Straße ereignet. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Dinslaken aus der Richtung Lohberg kommend in Richtung Dinslakener Innenstadt.

An der Kreuzung mit Ziegel- und Augustastraße wollte sie nach links in die Ziegelstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 43-jährigen Autofahrerin aus Essen zusammen, die ihr auf der Hünxer Straße entgegenkam und in Richtung Lohberg unterwegs war. Bei dem Unfall verletzten sich die 74-Jährige sowie ihre 90-jährige Beifahrerin aus Dinslaken leicht. Eine weitere 78-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Dinslaken, wurde schwer verletzt. Auch die Essenerin erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten mussten zur stationären oder ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt.