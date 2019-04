Zwei Menschen in Voerde schwer verletzt : Unfall mit Rollerfahrer und Lkw auf der Frankfurter Straße

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Voerde Auf der Frankfurter Straße in Voerde hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16.34 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein 67-jähriger Rollerfahrer und seine 55-jährige Sozia waren in Richtung Wesel unterwegs.

Neben ihnen fuhr in gleicher Richtung ein Lkw auf der Straße. Während der Laster gerade an ihnen vorbeirollte, kollidierten beide Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärter Ursache. Zunächst hieß es, der Roller sei wohl wegen eines Hindernisses auf der Fahrbahn nach links ausgewichen. Die Rollerfahrer stürzten und wurden nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(szf)