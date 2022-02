Brinkstraße musste gesperrt werden : Fünf Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Dinslaken Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich nachts im Kreuzungsbereich Brinkstraße/Oberhausener Straße. Dort waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ereignete sich am Freitagabend gegen 23.15 an der Kreuzung Brinkstraße / Oberhausener Straße in Hiesfeld. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer und drei weitere Mitinsassen im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Duisburg befuhren die Brinkstraße in Fahrtrichtung BAB 3, wie die Polizei mitteilte. Die dortige Ampelkreuzung passierten sie bei Rotlicht. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Essen, der die Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Jägerstraße befuhr. Der Pkw des Unfallverursachers kam zunächst von der Fahrbahn ab und danach im Graben zum Stillstand. Der 20-jährige Unfallverursacher und seine 16-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Die im Fond sitzenden Mitfahrer wurden leicht verletzt wie auch der 42-jährige Autofahrer und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Dem 20-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Brinkstraße zwischen der Holtener Straße und der Kurt-Schumacher-Straße bis 1.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.