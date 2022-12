Unfall in Voerde 23-Jähriger kollidiert mit einem Baum

Am Samstag gegen 22.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Voerder mit einem Audi A 4 Kombi auf der Schulstraße in Mehrum in Richtung Dammstraße. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild „Mehrum“ kam der Wagen bei unbekannter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.