Polizei sucht Zeugen E-Bike-Fahrer und Fußgänger prallen zusammen

Ein 46-jähriger E-Bike-Fahrer aus Dinslaken befuhr am Samstag den Deichweg von Mehrum kommend in Fahrtrichtung Storchennest. Etwa 400 Meter vor dem Parkplatz Storchennest kam es beim Überholen eines Fußgängers zum Zusammenstoß, als der Fußgänger nach links ausscherte, wie die Polizei mitteilt. Der E-Bike-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Fußgänger blieb unverletzt. Bei Eintreffen der Polizei war der Fußgänger nicht mehr vor Ort. Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Fußgänger, der mit dem Radfahrer zusammengeprallt ist, sich bei der Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 zu melden. Von dem Fußgänger liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er etwa 75 Jahre alt, Brillenträger und hat kurze Haare, er trug ein Cappy und eine rote Jacke.