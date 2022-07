Autofahrerin fährt einfach weiter : Radfahrer stürzt nach Zusammenprall mit Pkw und verletzt sich

Voerde Ein Radfahrer aus Wesel stieß mit dem Pkw einer Frau in Friedrichsfeld zusammen. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Jetzt wird sie gesucht.

Ein 57-jähriger Mann aus Wesel war am vergangenen Mittwoch um 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Hindenburgstraße in Richtung Wesel unterwegs. Im Einmündungsbereich Hindenburgstraße, Poststraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer unbekannten Autofahrerin, die von der Poststraße nach links in die Hindenburgstraße einbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilt. Die Frau fuhr einfach weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern und ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0 zu melden.