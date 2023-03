Unfall in Dinslaken Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 57-jähriger Mann aus Voerde gegen 12 Uhr mit einem Auto die Bahnhofstraße in Richtung Frankfurter Straße. An der Einmündung bog er nach rechts auf die Frankfurter Straße ab und stieß dort mit dem 69-jährigen Radfahrer zusammen, der den Geh- und Radweg der Frankfurter Straße in Richtung Dinslaken befuhr und in diesem Moment die Bahnhofstraße überquerte.