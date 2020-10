Ins Krankenhaus gebracht : Mofafahrer aus Voerde stürzt und verletzt sich schwer

Voerde Beim Anfahren mit seinem Mofa stürzt Voerder.

Ein 34-jähriger Mofafahrer aus Voerde zog sich am vergangenen Freitag schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann befuhr am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Ostlandstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung Ostlandstraße / Bahnhofstraße stoppte er das Fahrzeug. Bei der erneuten Anfahrt stürzte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Voerder in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt werden musste, wie die Polizei weiter mitteilte.