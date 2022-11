Fahrer aus Hünxe unter Drogeneinfluss : 90-Jähriger verletzt sich bei Unfall mit Pkw

Dinslaken Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer aus Hünxe ist der Polizei aufgefallen. Im Vorbeifahren hatte der Außenspiegel seines Pkws einen 90-Jährigen berührt, wodurch dieser zu Fall kam. Den Hünxer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Zu einem Unfall zwischen einem 90-jährigen Fußgänger aus Schermbeck und einem 47-jährigen Autofahrer aus Hünxe ist es am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr gekommen. Der 47-Jährige war in einem Pkw auf der Hünxer Straße in Richtung Kirchstraße unterwegs.