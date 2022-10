Tiere waren nicht angeleint : Mann stürzt wegen spielender Hunde mit dem Fahrrad und verletzt sich

Dinslaken Zwei nicht angeleinte Hunde liefen einem Mann vor das Fahrrad. Nun wird die Besitzerin eines der Hunde von der Polizei gesucht. Außerdem soll sich ein Mann als Zeuge melden.

Weil ihm zwei kleine Hunde vor sein Fahrrad liefen, stürzte ein 88-jähriger Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 88-jährige Dinslakener fuhr am Mittwoch gegen 9.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Parkanlage des Spielplatzes an der Industriestraße in Lohberg. Auf dem Gehweg befanden sich zwei Frauen und ein Mann, wie die Polizei mitteilt. Daneben spielten die nicht angeleinten Hunde, die dem Radler dann vor das Rad liefen, als er auf ihrer Höhe angekommen war. Der 88-Jährige stürzte. Eine der Hundebesitzerinnen tauschte mit dem Verletzten die Personalien aus. Bei der anderen Hundebesitzerin, die das Verkehrskommissariat der Polizei in Dinslaken nun sucht, soll es sich um eine etwa 20 Jahre alte Frau handeln mit dem Vornamen Malina. Sie soll einen weißen Boxer besitzen, dessen Schwanz nicht kupiert ist. Außerdem sucht die Polizei einen Mann als Zeugen, der sich mit den Frauen zusammen in dem Park aufhielt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.