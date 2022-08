Beim Überholen Wagen übersehen : Kradfahrer stößt mit Pkw zusammen und verletzt sich schwer

Dinslaken Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde auch eine Frau leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Ein 41 Jahre alter Mann aus Dorsten befuhr am Donnerstag gegen 19.15 Uhr mit seinem Krad die Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Dinslaken. Nach einem Überholvorgang übersah er offenbar einen Pkw, der verkehrsbedingt an der Oberhausener Straße wartete und beabsichtigte, nach links in die Försterstraße abzubiegen, wie die Polizei mitteilt. Der 41-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit dem Wagen eines 25-jährigen Mannes aus Dinslaken und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Dorstener in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die 22-jährige Pkw-Beifahrerin verletzte sich leicht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.