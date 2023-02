Unfall in Dinslaken E-Scooter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Hünxer Straße zwischen Gerhard-Malina-Straße und Am Pfauenzehnt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 59-jährige E-Scooter-Fahrerin auf dem Bürgersteig aus Lohberg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Bushaltestelle, die dem Baumarkt gegenüberliegt, kreuzte eine Fußgängerin ihren Weg.