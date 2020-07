85-jährige Autofahrerin übersieht Frau im Fahrradrollstuhl : Rollstuhlfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken Eine 85-jährige Autofahrerin aus Dinslaken ist auf der Duisburger Straße mit einer 55-jährigen Rollstuhlfahrerin zusammengestoßen. Sie hatte die Frau nicht gesehen.

Schwere Verletzungen erlitt eine 55-jährige Rollstuhlfahrerin aus Dinslaken am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Duisburger Straße. Als sie die Fahrbahn in Höhe des Kreisverkehrs an den drei Kreuzen überqueren wollte, wurde sie vom Auto einer 85-jährigen Dinslakenerin erfasst. Die Pkw-Fahrerin wollte vom Kreisverkehr in Duisburger Straße abbiegen und hatte die 55-jährige Dinslakenerin, die mit einem Fahrradrollstuhl unterwegs war, nicht gesehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradrollstuhl unter dem Auto eingeklemmt und über mehrere Meter mitgeschleift wurde. Die 85-Jährige lenkte ihr Auto nach rechts und prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Lebensgefahr konnte für die 55-Jährige laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.