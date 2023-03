Mehrere Rettungswagen im Einsatz Sieben Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Sieben Menschen wurden bei einem Auffahrunfall verletzt, der sich am vergangenen Donnerstag gegen 14.10 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße, Höhe Feldstraße ereignete. Eine 32-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit einem Auto die B8 (Willy-Brandt-Straße) in Richtung Wesel. In Höhe der Feldstraße fuhr sie mit ihrem Wagen gegen das vor ihr haltende Auto eines 45-jährigen Mannes aus Dinslaken. Dessen Fahrzeug prallte durch den Zusammenstoß gegen einem vor ihm haltenden Pkw eines 41-jährigen Weselers. Alle drei Autofahrer verletzten sich leicht, ebenso die vierjährige Tochter der 32-Jährigen, ein Mitfahrer des 45-Jährigen, seine 36 Jahre alte Ehefrau und die dreijährige Tochter, wie die Polizei mitteilt. Bis auf den 41-Jährigen, der sich selbst in ärztliche Behandlung begab, brachten Rettungswagen die anderen Verletzten in Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmen schleppte den Wagen der 32-Jährigen ab, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Es entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.