Schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken : Fußgängerin schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der B 8.

Dinslaken Die Ampel war ausgefallen, es war noch dunkel, und die Straße war schlecht beleuchtet. Die Fußgängerin wurde beim Überqueren der Bundesstraße 8 schwer verletzt.

Schwerer Verletzungen erlitt eine Fußgängerin am Donnerstagmorgen beim Überqueren der B 8. Es war gegen 7.30 Uhr, als die 41-Jährige die Bundesstraße 8 überqueren wollte. In Höhe der Grenzstraße wurde sie von einem Auto erfasst, das in Richtung Wesel unterwegs war. Die Straße war nach Angaben der Polizei zur Unfallzeit schlecht beleuchtet, da dort die Ampelanlage ausgefallen war.