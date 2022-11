Unfall in Dinslaken: 36-jähriger Radfahrer schwer verletzt​

Unfall in Dinslaken

Dinslaken Ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Dinslaken ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Kreuzung.

Der Radfahrer fuhr am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf dem Radweg der B 8 auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Wesel . Er überquerte die Kreuzung der B8/Augustastraße, während die Ampel für ihn grünes Licht zeigte. Allerdings benutzte er zum Überqueren nicht die dafür vorgesehene Verkehrsinsel.

Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr auf der B 8 in Richtung Dinslaken und bog an der Kreuzung in die Augustastraße ab. Hierbei kam es unmittelbar hinter dem Fußgängerweg zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser verletzte sich schwer.