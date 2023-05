Illegales Autorennen in Voerde Imponierfahrt endet im Straßengraben

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der 40-Jährige aus Voerde gegen 16.25 Uhr mit seinem stark motorisierten Auto und erheblich überhöhter Geschwindigkeit durch die Voerder Innenstadt. Als er von der Rahmstraße nach links in die Hindenburgstraße abbog, kam er wegen der hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Danach flüchtete er zu Fuß. Weit kam er allerdings nicht. Polizeibeamte entdeckten ihn in der Nähe des Unfallortes. Wie sich herausstellte, war der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.