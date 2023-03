Unfall in Voerde Transporter rasiert entgegenkommendem Pkw den Seitenspiegel weg – Fahrer flüchtet

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 62-jähriger Voerder in einem Opel Zafira die Frankfurter Straße in Richtung Dinslaken. In Höhe einer dortigen Linkskurve, kurz vor der Straße In den Eichen, kam ihm ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters entgegen.