Unfallflucht in Dinslaken : Pkw touchiert Fahrrad - 24-Jähriger verletzt

Unfallflucht in Dinslaken

Dinslaken In einem Fall von Unfallfluch ermittelt die Polizei Dinslaken. Bei dem Unfall am Donnerstagabend verletzte sich ein Radfahrer, nachdem sein Fahrrad von einem Pkw touchiert worden war, sodass er stürzte.

Der 24-Jährige aus Voerde war gegen 18 Uhr auf der Hagelstraße in Richtung Heerstraße unterwegs. In Höhe einer Fleischerei fuhr er am rechten Fahrbahnrand, da dort kein Radweg vorhanden ist. Links überholte ihn dann ein unbekannter Autofahrer, berührte mit seinem Außenspiegel das Lenkrad des Radfahrers, woraufhin der junge Mann stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Voerder zu kümmern.