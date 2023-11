Zeugen werden um Hinweise gebeten Autofahrer wird nach Unfallflucht von Polizei gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um eine Unfallflucht aufklären zu können. Am Mittwoch, 21. November, gegen 7.20 Uhr war ein Schulbus auf der Jägerstraße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen aus der Oberhausener Straße und bog dann nach rechts in die Jägerstraße ein. Beim Abbiegen kam er mit seinem Fahrzeug nach links auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilt. Ein 58 Jahre alter Mann aus Essen, der mit dem Schulbus die Jägerstraße in Gegenrichtung befuhr, musste dem Autofahrer nach rechts ausweichen. Dabei streifte sein Bus einen auf dem rechten Gehweg parkenden Wagen und es entstand Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem flüchtigen Auto war es nicht gekommen. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nun wird er von der Polizei gesucht.