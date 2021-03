Beim Abbiegen Wagen übersehen : Vier Verletzte bei Zusammenprall von zwei Pkw

Dinslaken Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben auf der Bergerstraße beim Abbiegen in eine Einfahrt.

Vier Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am vergangenen Samstag, gegen 15.10 Uhr, auf der Bergerstraße ereignete. Ein 28-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Pkw die Bergerstraße in Fahrtrichtung Dinslaken und beabsichtigte, in Höhe des Hauses Nummer 102 nach links in die dortige Einfahrt abzubiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen entgegenkommenden Pkw, sein Fahrzeug prallte frontal mit diesen Wagen zusammen. In dem entgegenkommenden Fahrzeug befanden sich der Fahrer, ein 67-jähriger Mann aus Duisburg, und zwei weitere Mitfahrerinnen. Durch den Zusammenprall wurden der 28-Jährige, der 67-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen, wie die Polizei weiter berichtete.