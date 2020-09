Staus auf der B 8 in Dinslaken : Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall

Dinslaken Auffahrunfall auf der B 8: Eine 70-jährige Duisburgerin prallte gegen ein stehendes Auto und überschlug sich. Verletzt wurde sie nur leicht.

Überschlagen hat sich das Auto einer 70-jährigen Frau aus Duisburg am Donnerstag bei einem Unfall auf der Willy-Brandt-Straße (B 8). Die Frau war gegen 14.50 Uhr in Richtung Duisburg unterwegs und wollte nach links in die Hans-Böckler-Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr sie auf einen auf der Geradeausspur stehenden Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Voerde auf. Der Aufprall war so heftig, dass sich ihr Auto überschlug. Der Pkw des 21-Jährigen wurde auf einen weiteres Auto einer 58-jährigen Frau aus Duisburg geschoben. Die 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B 8 wurde in beiden Richtungen bis 16.35 gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr um. Es bildeten sich längere Staus.