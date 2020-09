Unfall in der Nacht zu Sonntag in Dinslaken : Auto fährt gegen Bahnschranke – Polizei sucht Fahrer in Batman-T-Shirt

Unfall in der Nacht zu Sonntag in Dinslaken

Dinslaken Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag mit einem Mietwagen einen Bahnübergang in Dinslaken beschädigt. Er flüchtete nach dem Unfall zu Fuß vom Unfallort und wird jetzt noch gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann war am Sonntag gegen 1 Uhr in der Nacht mit einem gemieteten Mercedes Vito in Dinslaken auf der Holtener Straße in Richtung Sterkrader Straße unterwegs. An dem Bahnübergang Hügelstraße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schrankenanlage. Es entstand dabei erheblicher Sachschaden, erklärt die Polizei. Die Bahnstrecke wird aber aufgrund von Bauarbeiten zur Zeit ohnehin nicht befahren.