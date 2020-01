Täter flüchtet : Böller explodiert in Restaurant: Frau verletzt

Gegen Mitternacht explodierte der Silvesterknaller in einem Sushi-Restaurant an der Saarstraße (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Dinslaken Ein Mann hat in der Silvesternacht einen Böller in ein Sushi-Restaurant in Dinslaken geworfen. Der explodierende Knaller verletzte eine Frau.

