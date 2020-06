Von Zeugen beobachtet : Unbekannter stiehlt Seniorin die Geldbörse

Dinslaken Tat in einem Lebensmittelgeschäft an der Wallstraße verübt.

Ein bislang noch Unbekannter stahl am Mittwochmorgen gegen 10.10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Wallstraße eine rote Geldbörse aus der Tasche einer 81-jährigen Dinslakenerin. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen den Dieb, der aus dem Geschäft rannte und auf der Wallstraße in Richtung Bahnstraße flüchtete. Von dem Gesuchten liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er 25 bis 30 Jahre alt, er hatte kurze, schwarze Haare, unter der Gesichtsmaske war ein dünner Bart zu erkennen. Der Mann trug eine schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Seitenstreifen, dunkle Schuhe, ein graues kurzärmeliges T-Shirt mit großen Aufdruck im Brustbereich. Darunter trug er ein langärmeliges, schwarzes, gemustertes T-Shirt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.