Auf der Hünxer Straße : Mann in Dinslaken ausgeraubt

Dinslaken Erst wurde er in eine Toreinfahrt gezogen, dann in den Schwitzkasten genommen. Gegen die beiden Angreifer hatte der 24-Jährige keine Chance.

Zwei Männer haben am Montag gegen 6 Uhr einen 24-jährigen Dinslakener an der Hünxer Straße ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, zogen die beiden Täter ihr Opfer in eine Toreinfahrt, nahmen es in den Schwitzkasten und forderten es auf, seine Taschen zu leeren. Der Dinslakener übergab daraufhin eine Bankkarte, ein Samsung Galaxy S7 und Zigaretten an die Unbekannten, die anschließend die Flucht ergriffen. Die Täter werden wie folgt beschrieben. Der erste Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, blond und muskulös. Er trug einen orangefarbenen Kapuzenpullover. Der zweite Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß, blond und schlank. Er trug bei der Tat ein kariertes Hemd. Zum Alter der Täter konnte der Überfallene keine Angaben machen.