Vor Lebensmittelmarkt : Acht Weihnachtsbäume gestohlen

Weihnachtsbaumdiebe haben in Friedrichsfeld zugeschlagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Voerde Acht Christbäume haben Unbekannte von einem Stand in der Nähe eines Lebesnmittelsmarktes an der Friedrichsfelder Straße gestohlen. Der Weihnachtsbaumverkäufer hatte den mit Bauzäunen abgetrennten Verkaufsraum am Samstag gegen 20 Uhr abgeschlossen.

