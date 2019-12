Kasten war glücklicherweise leer : Mit Silvesterböller Postkasten gesprengt

Voerde Mit einem Silvesterböller haben Unbekannte einen Briefkasten in Mehrum demoliert.

Blinder Zerstörungswut ist am Dienstag gegen 21.10 Uhr ein Postkasten an der Schulstraße in Voerde-Mehrum zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten augenscheinlich einen Silvesterböller in den Briefkasten geworfen, der im Inneren explodierte und den Kasten erheblich beschädigte. Nach Angaben der Polizei war der Kasten glücklicherweise leer, so dass keine Briefe beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Voerde entgegen, Telefon 02855 96380.