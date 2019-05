Handschuhfächer durchwühlt : Mehrere Autos aufgebrochen

Dinslaken Autoknacker gingen in Dinslaken auf Beutezug. Sie schlugen die Scheiben mehrerer Pkw ein.

Unbekannte haben in Dinslaken die Seitenscheiben von mindestens vier geparkten Autos eingeschlagen. In einem Fall stahlen sie eine Powerbank, in drei weiteren Fällen durchwühlten sie die Handschuhfächer nach Wertgegenständen. Die Taten ereigneten sich nach Polizeiangaben in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag 9.30 Uhr. Die Autos waren auf der Alleestraße, auf den Straßen Altmarkt und In den Gärten sowie auf der Fuchsstraße geparkt.