Förster hofft auf Hinweise : Wieder Gerümpel-Berg auf dem Reitweg

Zerfledderte Matratzen, Gemüsekisten, Fässer, Autoteile, Schrott: Dieser Haufen Gerümpel ist im Wald in Bruckhausen gelandet. Foto: Michael Herbrecht

Bruckhausen Offenbar mit einem Lkw oder Trecker hat erneut jemand auf einem Waldweg in Bruckhausen Müll abgekippt. Es ist dort das dritte Mal in diesem Jahr und zugleich mehr denn je. Der Förster bittet die Bürger dringend um Hinweise.

Förster Michael Herbrecht ist empört über den jüngsten Fall von Umweltverschmutzung, der sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet hat. „Das toppt alles, was wir bisher hatten“, sagt er. Mitten auf einem Reitweg nahe der Mühlenstraße dicht bei der Dinslakener Stadtgrenze hat erneut jemand einen Berg komplett gemischtes Gerümpel, Schutt und Müll abgeladen, vielleicht per Lkw, vielleicht mit einem Traktor mit Hänger: „Rückwärts in den Wald gefahren und auf dem Waldweg den Kipper abgelassen“, sagt Herbrecht. „Ich schätze mal, dass es rund zehn Kubikmeter sein werden.“

Da liegen Matratzen, Bauschutt und Bretter, viele Eimer, ein Grill, Elektrogeräte, Autoreifen und Auto-Spoiler, sogar eine alte Dunstabzugshaube und Kanister. Polizei und Ordnungsamt sind informiert, Anzeige ist erstattet. Der Vorfall sei der dritte allein in diesem Jahr, erklärt der Förster. Er vermute, dass die Täter immer dieselben seien.

Info Wie spezielle Abfälle richtig entsorgt werden Chemikalien Stoffe wie Farben, Lacke, Haushaltschemikalien, können Bürger im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof abgeben sowie zu speziellen Terminen an der „Umweltstation“ oder am „Umweltbrummi“. Sperrmüll und Elektroschrott werden nach Anmeldung abgeholt. Infos zur Abfallentsorgung gibt es im Abfallkalender, auch über die Internetseite der Gemeinde

Herbrecht erinnert sich mit Schrecken daran, dass es im Winter an gleicher Stelle einen Reitunfall an so einem Müllberg gegeben hat. Die Pferde zweier Mädchen hatten vor dem unerwarteten Hindernis gescheut; eine 13-Jährige wurde abgeworfen und schwer verletzt.

Er hofft jetzt, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gibt. Immerhin könnte es bei der Vielfalt der Gegenstände ja sein, dass jemand sie wiedererkennt, wenn sie beispielsweise eine Weile auf einem Grundstück in der Nähe herumlagen. „Wir bitten inständig die Bevölkerung, auf den Bildern nachzusehen, ob sie gegebenenfalls einen Verdacht auf den Verursacher haben“, teilt Förster Michael Herbrecht mit. „Hinweise werden an die Polizei oder an die Forstverwaltung erbeten.“ Die Bürger, betont er, könnten „dieses kriminelle Verhalten nicht tolerieren“. Immerhin kostet die Entsorgung der Sachen nun die Allgemeinheit Geld.

Man werde den Berg kurzfristig beseitigen, sagt Klaus Stratenwerth von der Gemeinde Hünxe. Von jetzt auf gleich gehe das aber nicht: „Wir müssen erstmal Gerät da hochkriegen – das ist nichts, was wir von Hand aufladen können“, gibt er zu bedenken, „das ist ja sicher ein halber Container voll.“ Nach erstem Eindruck grob geschätzt dürften allein die Entsorgungskosten mit mit etwa 500 bis 1000 Euro zu Buche schlagen, vermutet er. Je nachdem, was die Mitarbeiter der Gemeinde vor Ort an Materialien finden. Autoreifen zum Beispiel müssen extra aussortiert werden. Es muss geprüft werden, ob in den Kanistern noch Inhalt ist, und falls ja, mit was man es zu tun hat.

Er findet es frustrierend, dass sich wenig tun lässt, um solche Taten zu verhindern, und dass die Verantwortlichen meist nicht dingfest gemacht werden können. Sicher könnte man den Reitweg mit einem Pfosten versperren. Aber dann lande der Schutt eben woanders: Es gebe viele Stellen, die versteckt und gut zugänglich seien, erklärt Stratenwerth. „Ich muss die Leute halt direkt beim Abkippen erwischen, ansonsten kann ich den Müll schwer zuordnen.“