Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Kindertagesstätte ein

Dinslaken Laptops, USB-Sticks, Kamera und Etikettierungsgerät gestohlen.

Einbrecher suchten in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 18 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, die Kindertagesstätte an der Friedensstraße heim. Die Täter erbeuteten zwei Laptops, mehrere USB-Sticks, eine Kamera sowie ein Etikettierungsgerät, wie die Polizei jetzt mitteilt. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.