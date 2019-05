Einbrecher steigen in mindestens drei Häuser an der Bruchstraße ein

Dinslaken Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, in mindestens drei Häuser an der Bruchstraße ein, wie die Polizei mitteilt. In mindestens einem Gebäude erbeuteten sie Bargeld. Hinweise an die Polizei Dinslaken, Telefon 02064 6220.