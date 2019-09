Messungen durchgeführt : Unangenehmer Geruch: Einsatz für die Feuerwehr

Die Kräfte der Dinslakener Wehr waren an der Knappenstraße in Lohberg im Einsatz. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Im Keller eines Gebäudes an der Knappenstraße.

Kräfte der Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken rückten gestern Mittag gegen 12.15 Uhr aus, da Anwohner im Keller eines Gebäudes an der Knappenstraße in Lohberg einen unangenehmen Geruch wahrgenommen hatten. Am Einsatzort angekommen, führten die Kräfte der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz im betroffenen Bereich diverse Messungen durch. Die Ergebnisse der Messungen lagen aber alle im Normbereich, wie die Wehr mitteilt. Im Verlauf des Einsatzes wurde die Ursache dann schließlich doch gefunden und der betroffene Bereich dann belüftet, so die Wehr.