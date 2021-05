Thema von grundsätzlicher Bedeutung : UBV hat Fragen zur Zechenwerkstatt in Lohberg

Blick in die Zechenwerkstatt in Lohberg, die zu einem Veranstaltungsort werden soll. Foto: Freilicht AG

Dinslaken Das Grundstück soll von der Stadt Dinslaken als Eigentümerin im Erbbaurecht vergeben werden. Die Unabhängige Bürgervertretung will nun, dass der Rat über den Vertrag entscheidet.

„Erheblichen Informationsbedarf“ hat die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) noch hinsichtlich der Zechenwerkstatt in Lohberg, wie UBV-Fraktionsvorsitzender Heinz Brücker der RP sagte. Das Grundstück soll von der Stadt Dinslaken als Eigentümerin im Erbbaurecht vergeben werden. Die Thematik steht auf der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der nächsten Sitzung des Liegenschaftsausschusses. Nach Ansicht der UBV sollte diesmal allerdings nicht der Ausschuss entscheiden, sondern vielmehr der Rat wegen der „grundsätzlichen Bedeutung“, so Brücker weiter.

Von dem Antrag der UBV hat Lea Eickhoff, nichts gewusst, wie die Geschäftsführerin der Freilicht AG am Mittwoch erklärte. Doch sei es das gute Recht der UBV, offene Fragen beantwortet haben zu wollen. Das Vertragswerk, um das es gehe, sei nun den Kommunalpolitikern übersandt worden. Eickhoff kann sich vorstellen, dass da bei einigen noch Fragen offen sind. Deshalb seien Mails an die Fraktionen verschickt worden, in denen man anbiete, für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung zu stehen. Eickhoff kündigte an, auf die UBV zuzugehen, um mit deren Vertretern ins Gespräch zu kommen. Wenn die Entscheidung über den Vertragsabschluss nun etwa drei Wochen später fallen sollte, so bringt dies den Zeitplan der Freilicht AG nicht durcheinander. Wie Lea Eickhoff sagte, herrsche dadurch nur drei Wochen weiter Unsicherheit. Schädlich sei dies für die Freilicht AG nicht.