Straßenumgestaltung Neue Parkplätze an der Claudiastraße und 28 neue Bäume

Verwundert reagiert so mancher Bürger auf die baulichen Veränderungen an der Claudiastraße, die dort in der jüngsten Zeit vorgenommen worden sind. Auf einem Teilstück zwischen Wilheminen- und Metastraße sind der Radweg und auch der angrenzende Grünstreifen verschwunden. Diese Flächen wurden nun gepflastert und dienen künftig als Parkplätze. Und das sorgt bei etlichen Bürgern für Kopfschütteln, die sich fragen, warum in Zeiten des Klimawandels Straßenbegleitgrün geopfert wird, um Stellplätze für Autos zu schaffen.