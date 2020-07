Im Einsatz für die Schützlinge der Hilfseinrichtung : Uli Preuss ist Botschafter des Friedensdorfs

Info

Friedensdorf Das Friedensdorf ist eine Hilfseinrichtung, die sich um kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt kümmert. Zur Finanzierung ihrer humanitären Arbeit ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen. Die Friedensdorf-Verwaltung befindet sich an der Lanterstraße in Dinslaken, das Dorf für die Kinder liegt in unmittelbarer Nähe an der Rua Hiroshima auf Oberhausener Gebiet.