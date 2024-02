Ukraine-Krieg Schweigen für den Frieden – Gedenken an russischen Überfall

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 fand in Voerde eine große Protestkundgebung statt. Auch am 1. Jahrestag des Kriegsbeginns versammelten sich auf Einladung der Voerder Parteien, des Bürgermeisters und der Kirchen und Moscheegemeinden der Stadt zahlreiche Voerderinnen und Voerder auf dem Rathausplatz.