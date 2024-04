Polizei sucht Zeugen Beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Pkw beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären. Am Montagmorgen zeigte eine 43-jährige Frau bei der Polizei in Voerde eine Verkehrsunfallflucht an. Nach Angaben der Frau war sie am Morgen, gegen 7.20 Uhr, mit ihrem Wagen von der Bülowstraße auf die Spellener Straße in Friedrichsfeld gefahren. Sie habe hinter einem Schulbus gewartet, als ihr ein rotes Auto entgegen kam und den linken Außenspiegel ihres Wagens touchierte und dabei beschädigte. Das rote Auto setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiwache in Dinslaken, Telefon: 02064-622-0.