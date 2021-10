Discounter in Hünxe überfallen : Räuber bedroht Kassiererin mit Schusswaffe

Der Räuber entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe Ein unbekannter Räuber hat am Montag gegen 19.40 Uhr einen Discounter an der Straße Junkers Feld in Hünxe überfallen.

Der Mann bedrohte an der Kasse eine 44-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Frau gehorchte. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach einem 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit athletischer Figur. Bekleidet war der Unbekannte mit einer blauen Jeans, schwarzem Kapuzenpulli und schwarzem Schal, mit dem er sich vermummt hatte. Der Unbekannte sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe entgegen, Telefon 02858 918100.

(RP)