Raubüberfall in Dinslaken Unbekannte zwingen entführtes Opfer, eigenen Tresor zu öffnen

Am helllichten Tag ist die L 39 zwischen Grefrath und Wachtendonk eine viel befahrene Landesstraße. Es fällt einem nicht ganz leicht, sich vorzustellen, was für eine Szene sich hier in der Nacht von Sonntag auf Montag, 27. Februar, im Bereich der Auffahrt zur A 40, Anschlussstelle Wankum, abgespielt haben soll. Eine Szene, die in jeden Fernsehkrimi passen würde. Ein Kriminalfall, zwei Tatorte. Der zweite ist in Dinslaken, Konrad-Adenauer-Straße.