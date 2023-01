Brutaler Überfall in Dinslaken 18-Jähriger geschlagen und beraubt

Zu einem Raubdelikt ist es am Dienstag gegen 16.40 Uhr an der Bismarckstraße gekommen. Ein 18-jähriger Mann aus Oelde wollte einen Freund in Dinslaken besuchen. Dazu reiste er mit dem Zug an und lief vom Bahnhof aus über die Bismarckstraße in Richtung Goethestraße.