Mischwald soll entstehen Über 1000 junge Bäume in Dinslaken gepflanzt für mehr ökologische Vielfalt

Das Areal, auf dem die Anpflanzung stattfand, ist Teil der Verbandsfläche des RVR, der als regionale Klammer die elf kreisfreien Städte und vier Kreise des Ruhrgebiets vereint. Unter dem Dach des RVR ist der Eigenbetrieb Ruhr Grün für die Pflege und Erhaltung der Verbandsgrünflächen verantwortlich. Der Kiefernwald wurde in der Vergangenheit von Stürmen beschädigt. Aktuell wächst dort großflächig Adlerfarn, der allerdings das Baumwachstum beeinträchtigt und dadurch die natürliche Regeneration verhindert. Grund dafür ist das dichte Blattwerk des Adlerfarns, das das Keimen und Wachsen anderer Pflanzen unterdrückt. Das Ziel dieser Aktion sei es, durch die gezielte Pflanzung von verschiedenen Baumarten in kleineren Gruppen einen langfristigen Mischwaldbestand zu etablieren, der die Nachhaltigkeit des Ökosystems in der Region stärke, so der Holzgroßhändler Becher.