Wählergemeinschaft wirbt mit Dinslakens Zeichen : UBV-Wahlplakate mit Stadtwappen sind rechtens

Dinslaken Auf allen Wahlplakaten der Wählergemeinschaft UBV ist das Stadtwappen zu sehen. Die Stadt hat das erlaubt. Andere Parteien sind da zurückhaltender, und es gibt Kritik von Bürgern. Die UBV erklärt ihre Gründe.

Die Wählergemeinschaft UBV darf mit dem Dinslakener Stadtwappen auf ihren Wahlplakaten um Stimmen werben. Die Stadtverwaltung hat das genehmigt, wie Sprecher Marcel Sturm bestätigte. Kritiker zeigen sich von der Vorgehensweise der UBV irritiert. Denn zum einen geht die UBV dabei sehr offensiv vor. Andere Parteien verzichten auf das städtische Symbol oder setzen es, so wie beispielsweise die CDU, etwas zurückhaltender ein. Zum anderen gibt es Beispiele aus mehreren Kommunen, in denen Wahlplakate wegen der Verwendung des Wappens verändert werden mussten, so zum Beispiel geschehen in Kleve. In den besagten Fällen war die Nutzung aber nicht genehmigt.