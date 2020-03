Keine Schnellschüsse, sondern tragbare und finanzierbare Lösungen : UBV für Erhalt des Gesamtschulstandorts Goethestraße

Dinslaken Unter der Mensa könnten eine zweite Lehrküche und ein Raum für die Bibliothek im Dachgeschoss entstehen.

Die Fraktion der Unabhängigen Bürgervertretung macht sich für den „langfristigen Erhalt der Dependance an der Goethestraße“ der Ernst-Barlach-Gesamtschule stark. Einen entsprechenden Antrag hat die UBV an den Bürgermeister geschickt. Darin spricht sie sich dafür aus, dass die Entscheidung über ihren Antrag auf die Tagesordnung für die nächste Ratssitzung gesetzt und die Thematik in einer Sondersitzung des Schulausschusses beraten wird.

Um den Erhalt der Dependance Goethestraße zu garantieren, soll dieser Standort nachhaltig saniert werden. Wichtig ist der UBV, dass es „trotz der aktuellen Probleme keine Schnellschüsse, sondern tragbare und durchaus finanzierbare Lösungen, die auch für die kommenden Jahre Bestand haben werden“, gibt. Der Gebäudekomplex an der Goethestraße soll zukunftsfähig gemacht werden, da die Dependance für den sanften Übergang für die Kinder aus den Grundschulen in die Gesamtschule steht. „Aus pädagogischen, lern- und entwicklungspsychologischen Gründen sollte hieran festgehalten werden“, so die UBV-Fraktion, denn „ein erheblicher Anteil der erfolgreichen Arbeit dieser Schule ist auf dieses Konzept zurückzuführen“.

Weiterhin setzt die UBV sich dafür ein, dass an der Goethestraße eine zweite Lehrküche eingerichtet wird. Diese werde dringend benötigt, zumal ab dem kommenden Schuljahr das Fach Hauswirtschaft für die Klassen 5 bis 10 Pflichtfach sei. Mit dem Verwaltungsvorschlag, dass die Gesamtschulkinder diesen Unterricht vorübergehend an der Friedrich-Althoff-Schule beziehungsweise am Gustav-Heiemann-Zentrum erhalten sollen, kann die UBV sich nicht anfreunden, zumal dies bereits von der Schule und den Eltern als unzumutbar abgelehnt worden und ein Ende dieser Notlösung nicht in Sicht sei. Die UBV hält nichts davon, einen Raum in eine Lehrküche umzuwandeln, um den Lehrplänen gerecht zu werden, sie ist auch gegen eine Sofortlösung, „die nur dazu dient, weitere Pläne für die Aufgabe der Goethestraße voranzutreiben“, wie sie in ihrem Antrag schreibt. Sie bezieht sich stattdessen auf Pläne von 2015, die eine Erweiterung unter der Mensa mit zwei Mehrzweckräumen vorsahen. Auf Grundlage der damaligen Planungen sollen nun aus dem einen Raum die „dringend erforderliche Lehrküche“ und aus dem anderen ein Ersatz für die Bibliothek im Dachgeschoss werden. Sollte eine Prüfung ergeben, dass diese Pläne so nicht umsetzbar sind, sollen mit der Leitung der Ernst-Barlach-Gesamtschule alternative Möglichkeiten beraten werden, schlägt die UBV vor. Der angestrebte Ausbau und die damit verbundene Verlegung der Bibliothek würden dazu beitragen, mehr Raum für die Ganztagsgruppen zu schaffen. Zu prüfen wäre, ob der bislang nicht ausgebaute Teil des Dachgeschosses nutzbar gemacht werden könnte. „Damit wäre die Raumnot zumindest langfristig vermindert und eine vernünftige Betreuung bis zum Schulschuss gewährleistet“, argumentiert die UBV.