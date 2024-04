Aus der Dinslakener Kommunalpolitik UBV fordert eine solide und transparente Personalpolitik

UBV-Fraktionschef Heinz Brücker betont in dem Antrag die Bedeutung einer transparenten und verantwortungsvollen Personalplanung, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglicherweise defizitären Haushaltslage der Kommune. Nach Aussage der Unabhängigen Bürgervertretung verfüge die Stadtverwaltung über umfangreiche Auswertungsprogramme, so dass sich der Aufwand für die Umsetzung des Antrags und die Beantwortung der Fragen in Grenzen halte. Eine solide und transparente Personalpolitik ist nach Überzeugung von Brücker entscheidend für das Wohlergehen der Gemeinde und die Erfüllung ihrer Aufgaben.