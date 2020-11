Fördergelder nutzen : UBV: Projekte für Anpassung an Klimawandel

Auch in diesem Sommer führte der Rotbach wegen der großen Hitze und ausbleibenden Niederschlägen kaum Wasser. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Stadt Dinslaken soll am Förderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ des Landes Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Dies hat die Unabhängige Bürgervertretung beantragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Klimawandel, dessen Auswirkungen auch in Dinslaken zu sehen sind (Baumsterben, Trockenfallen des Rotbachs), stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen, denn sie müssen sich den veränderten Bedingungen anpassen. Dabei helfen will das Land NRW mit dem Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ und hat dafür 12 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) hat nun beantragt, dass die Dinslakener Stadtverwaltung untersucht, welchen Projekte die Anforderungen dies Förderprogramms erfüllen und umgesetzt werden könnten. Die Maßnahmen sollen bereits in der nächsten Sitzung des Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt und zur Abstimmung gestellt werden, so die UBV in ihrem Antrag, der an die Bürgermeisterin gerichtet ist.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den Kommunen bei der Klimaanpassung unter die Arme greifen. Sie sollen über das Förderprogramm die Möglichkeit haben, trotz wegbrechender Einnahmen Projekte umzusetzen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen. „Stadtgrün in unmittelbarer Wohnungsnähe ist von enormer Bedeutung für das Wohlbefinden der Menschen – besonders in Krisenzeiten. Resiliente Strukturen sind ebenso wichtig für die konjunkturelle Erholung, denn klimawandelbedingte Schäden sind Kosten, die sich durch Vorsorge vermeiden oder reduzieren lassen. Daher muss präventiv in die Klimaanpassungsfähigkeit investiert werden“, schreibt die UBV in ihrem Antrag. Zu den hitzemindernden Strukturen, die gefördert werden, zählen laut UBV „Maßnahmen der Begrünung, Verdunstung und Kühlung zur Minderung des urbanen Wärmeeffektes“.

Das Förderprogramm gliedert sich in zwei Bereiche, wie die UBV ausführt. Den Bereich „Städte und Hitze“, bei dem Zuwendungen in Höhe von 20.000 bis 250.000 Euro möglich sind, und den Bereich „Klimaresiliente Schulen: Coole Schulhöfe“ , der Förderungen von 50.000 bis 100.000 Euro je Schulhof vorsieht. Wie in dem Antrag der UBV weiter zu lesen ist, kann die Förderquote bei bis zu 100 Prozent liegen.

(hsd)