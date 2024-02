Harsche Kritik an den Liberalen UBV: Probleme gemeinsam angehen, aber ohne die FDP

„Konstruktiv an dieser dringenden Aufgabe mitzuwirken, scheint nicht die Absicht der FDP zu sein. Kein Interesse an den Haushaltsberatungen, Verweigerung der Kenntnisnahme, wenn es um haushaltsrechtliche Belange geht, sowie haltlose Anschuldigungen und Versuche, Misstrauen zu säen, um politische Gegner zu diskreditieren, wie die jüngsten Äußerungen des FDP-Mitgliedes Dennis Jegelka in der Presse zeigen“, heißt in es der UBV-Stellungnahme weiter. .Aus dem Verhalten der Liberalen zieht die UBV für sich die Konsequenz, wenn es um die gemeinsame Suche nach tragfähigen Lösungen geht: „Ab jetzt aber nur noch ohne Beteiligung der Dinslakener FDP.“