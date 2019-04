Bad würde doppelt so groß : TVB will Strandbad Tenderingssee erweitern

Das Seebad wird bei schönem Wetter gut besucht. Foto: blossey

Voerde/Hünxe Der Verein möchte mittelfristig die Landzunge neben dem jetzigen Strand pachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gute Nachricht für Badefreunde: Das Strandbad Tenderingssee soll erweitert werden. In diesem Jahr wird daraus noch nichts – aber mittelfristig möchte der TV Bruckhausen die Landzunge neben dem jetzigen Strand pachten. Das Strandbad würde damit etwa doppelt so groß, so die grobe Schätzung des Vereinsvorsitzenden des TV Bruckhausen, Martin Okruta-Römer. Die aktuelle Badebucht ist 150.000 Quadratmeter groß.

Das Grundstück neben dem aktuellen Strand gehört – wie der ganze Tenderingssee – dem Regionalverband Ruhr (RVR), von dem der TV Bruckhausen auch das Strandbad gepachtet hat. Der Bereich ist aktuell abgezäunt. Dennoch haben sich in der Vergangenheit immer wieder „Schwarzbader“ dort eingeschlichen. Bevor die sandige Landzunge, die weit in den See hineinragt, irgendwann zum legalen Badeparadies werden könnte, sind einige Vorbereitungen notwendig. Da die Flächen jahrelang nicht zum Baden freigegeben waren, muss etwa der Boden des Gewässers in dem Bereich auf eventuelle Verunreinigungen wie Steine oder Scherben untersucht werden, bevor ein Badegast ins Wasser geht, erklärt Martin Okruta-Römer. Eine Aufgabe, die die Taucher des Vereins übernehmen könnten. Außerdem müssen Rettungswege geschaffen, die Fläche aufbereitet werden. Bevor der Zaun wegkomme, „sind diverse Dinge zu beachten, Auflagen zu erfüllen, wir wollen ja auf keinen Fall, dass Badegäste gefährdet sind.“ Dabei gehe der Verein „sehr, sehr gewissenhaft“ vor, betont Okruta-Römer. Eile sei nicht geboten: Bei dem Projekt „kommt es auf ein oder zwei Jahre nicht an“.

Das Strandbad Tenderingssee war in den vergangenen Jahren an einigen heißen Sommertagen rappelvoll, die Badegäste lagen Schirm an Handtuch, Autos standen Schlange. Für Dinslakener ist der Strand aktuell das nächstgelegene Freibad. Im vergangenen Sommer freute sich der Tender über doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr. Ob infolge einer Erweiterung mehr Badegäste kommen „weiß ich nicht“, so Okruta-Römer, „aber das ist ja nicht unser Hauptinteresse. Es gehe dem Verein nicht darum, „das Bad kommerziell zu betreiben“ sondern darum, Bürgern und Vereinsmitgliedern Wassersportmöglichkeiten anzubieten. Aber die Erweiterung könnte dazu führen, „dass an guten Tagen etwas mehr Freiraum links und rechts neben einem ist“.

Ein großer Pluspunkt der Landzunge sind die bestehenden Bäume, die auch Schattenplätze bieten. Wie der Bereich gestaltet wird – ob es etwa einen Bereich für Familien mit kleinen Kindern gibt – das stehe noch nicht fest. „Das sind alles Zukunftsperspektiven“, so der Vorsitzende des TV Bruckhausen.

(aha)